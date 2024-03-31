Барселона вирвала перемогу над Лас-Пальмас у 30 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Барселона ще в першому таймі створила достатньо моментів для розгрому. Втім, Лєвандовскі та Рафінья забили з офсайдів. Окрім цього, поляк змарнував ще один шанс і влучив у поперечину.

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З 24-ї хвилини Лас-Пальмас грали в меншості. Голкіпер Вальєс брутально збив Рафінью за межами штрафного майданчика – бразилець аж зробив сальто після зіткнення з суперником.

У другому таймі Барса все ж знайшла переможний гол, а забив його той же Рафінья. Вінгер відкрився під класний пас Феліша та головою переправив м'яч у "дев'ятку". Барселона відірвалася від Жирони на 5 балів.