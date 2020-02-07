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Барселона – клуб клоунов без самоуважения, – экс-хавбек каталонцев Дюгарри

18:57 51 Читати українською
Барселона – клуб клоунов без самоуважения, – экс-хавбек каталонцев Дюгарри
Бартомеу, Сетьен, Абидаль / Фото ФК Барселона

Бывший игрок Барсы и сборной Франции Кристоф Дюгарри прошелся "катком" по каталонскому гранду после вылета команды из Кубка Испании от Атлетика (0:1).

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"Барселона – клуб клоунов. Они все делают через одно место. Создается впечатление, что у клуба нет плана развития. Единственная цель – переизбрать президента. Друг друга люди в руководстве не понимают.

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После ухода Иньесты и Хави Барселона потратила кучу денег, но так и не нашла игроков нужного качества. У них очень много проблем. Сейчас к ним добавились еще внутренние разборки. Там слишком много недостойных людей. У клуба нет самоуважения", – цитирует Дюгарри Mundo Deportivo.

Напомним, к конфликту Лионеля Месси с одним из руководителей Барселоны Эриком Абидалем добавилось также фиаско команды в Кубке Испании.

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