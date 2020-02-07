Барселона – клуб клоунів без самоповаги, – екс-хавбек каталонців Дюгаррі

Колишній гравець Барси та збірної Франції Крістоф Дюгаррі пройшовся "катком" по каталонському гранду після вильоту команди з Кубка Іспанії від Атлетіка (0:1).

"Барселона – клуб клоунів. Вони все роблять через одне місце. Складається враження, що у клубу немає плану розвитку. Єдина мета – переобрати президента. Один одного люди в керівництві не розуміють.

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Після відходу Іньєсти і Хаві Барселона витратила купу грошей, але так і не знайшла гравців потрібної якості. У них дуже багато проблем. Зараз до них додалися ще внутрішні розбірки. Там занадто багато недостойних людей. У клубу немає самоповаги", – цитує Дюгаррі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, до конфлікту Ліонеля Мессі з одним із керівників Барселони Еріком Абідалем додалось також фіаско команди у Кубку Іспанії.

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