Барселона – Гранада – 3:3 – відео голів та огляд матчу
14’ Ламін Ямал
81’ Ламін Ямал
Рікард Санчес 43’
Ігнасі Мігель 66’
14’ Ламін Ямал
43’ Рікард Санчес
66’ Ігнасі Мігель
81’ Ламін Ямал
Команди обмінялися голами до перерви. Ямал замкнув розкішне закидання Канселу, а Рікард Санчес ошелешив тер Штегена могутнім ударом в дев'ятку. Черговим фейлом відзначився Лєвандовскі – поляк примудрився влучити у єдиного захисника на лінії воріт.
Барселона вп'яте поспіль не змогла перемогти Гранаду – нічия з шістьма голами не дозволила наблизитись до Жирони
У другій половині Гранада двічі виходила вперед завдяки провалам оборони Барселони. Каталонці двічі відповідали – Лєвандовскі таки забив, а 16-річний Ямал врятував нічию.
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