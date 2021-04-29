Барселона – Гранада – 1:2 – видео голов и обзор матча
29 апреля 22:54 - Читати українською
Барселона сенсационно уступила Гранаде в 33 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.
Дарвин Мачис 63’
Хорхе Молина 79’
63’ Дарвин Мачис
79’ Хорхе Молина
Первый тайм сложился для Барселоны вполне успешно. Месси после тонкой передачи Гризманна открыл счет ударом в дальний угол.
Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу и упустила шанс возглавить таблицу Ла Лиги
Гранада ответила двумя голами после перерыва. Мачис и 39-летний Хорхе Молина воспользовались провалами обороны "блаугранас". 1:2 – команда Кумана проиграла середняку и упустила шанс выйти на первое место.
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