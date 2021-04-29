Барселона сенсационно уступила Гранаде в 33 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм сложился для Барселоны вполне успешно. Месси после тонкой передачи Гризманна открыл счет ударом в дальний угол.

Барселона сенсационно проиграла Гранаде на Камп Ноу и упустила шанс возглавить таблицу Ла Лиги

Гранада ответила двумя голами после перерыва. Мачис и 39-летний Хорхе Молина воспользовались провалами обороны "блаугранас". 1:2 – команда Кумана проиграла середняку и упустила шанс выйти на первое место.