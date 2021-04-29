Чемпионат Испании выходит на финишную прямую. За пять туров до конца сезона на победу в Ла Лиге претендуют Реал, Атлетико и Барселона, причем каталонцы в случае победы над Гранадой выходили в лидеры турнирной таблицы. Правда, андалусийцы – не тот соперник, с которым "блаугранас" могут надеяться на легкие очки. В матче первого круга "рохибланкос" пропустили единственный гол аж на 76-й минуте, оставшись в меньшинстве, а в Кубке произошла перестрелка – 3:5. Конечно, восьмая команда Примеры на Камп Ноу все равно выступала в качестве андердога, но недооценивать четвертьфиналиста Лиги Европы подопечные Рональда Кумана не имели права.

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Хозяева сразу же захватили инициативу во встрече, хотя темп трудно было назвать высоким. Гранада закрылась, даже не думая о контратаках и не нанеся ни одного удара по воротам до 25-й минуты. Барселона тоже не форсировала события, однако первую возможность открыть счет "сине-гранатовые" потеряли уже на 9-й минуте – это де Йонг обыгрался с Роберто и ворвался на правый угол вратарской. Фрэнки не решился пробивать, отдав пас на Лео, а затем атака захлебнулась.

Первое попадание в створ каталонцы провели на 18-й минуте, но удар Гризманна с линии полукруга трудно было назвать опасным. Впрочем, уже через семь минут Антуан исправился, приняв участие в голевой комбинации: Месси отдал пас на француза и пошел открываться на левый край штрафной, а Гриззи, красиво развернувшись вокруг защитника, отдал проникающую передачу под выстрел с острого угла – Лео попал под дальнюю штангу . 1:0! Гранада сразу ответила на этот гол классной атакой с ударом Эрреры метров с 20-ти, но Янхель пробил неудачно.

Во второй половине первого тайма "рохибланкос" были заметными только перед собственным штрафной. Барса доминировала, организовав ряд хороших врываний в опасные зоны, но только один раз давление вылилось в момент – это Месси получил прекрасный заброс от Бускетса на правый край штрафной и оказался прямо перед голкипером. Лео стрелял в дальний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе каталонцев в счете.

В начале второго тайма содержание игры не изменилось. Барселона продолжала доминировать на чужой половине, причем моменты стали возникать регулярно. Так, уже на 47-й минуте Гризманн получил скидку от Мориба и выстрелил метров с 11-ти с разворота – мяч пролетел мимо дальней штанги! На 52-й Серхи Роберто пробивал с правого края штрафной над перекладиной, а затем у каталонцев прошел ряд очень опасных забросов на ударные позиции. Все шло ко второму голу.

Впрочем, он никак не приходил. Еще до 60-й минуты появилось ощущение, что Барсу могут наказать за расточительность и посредственный темп игры – это могло произойти еще на 50-й, когда "рохибланкос" вылетели в контратаку 2 в 3 с врыванием Сольдадо на правый край штрафной. Гости простили каталонцев, запоров момент, но на 63-й минуте Гранада получила второй шанс сравнять счет. На этот раз подопечные Диего Мартинеса сыграли так, как надо: Суарес классно развернулся в центре и выдал разрезной пас Мачису, а Мингеса в попытке его прервать выполнил идеальную скидку на ход Дарвину – тот вывалился один на один и пробил в ближний угол. 1:1!

Казалось бы, ничего страшного, но у Барселоны после пропущенного гола все пошло наперекосяк. За 15 минут после него "блаугранас" не смогли создать ни одного момента, а комбинации вокруг штрафной Гранады считанное количество раз завершались проникающими пасами. Не помогла и агрессивная двойная замена, которую провел Рональд Куман – вместо Мориба и Мингесы вышли Педри и Дембеле. Более того – коуча каталонцев удалили сразу после нее.

Гранада уверенно отбивалась, а на 79-й минуте команда неожиданно ушла вперед и шокировала Барсу. Сработали замены от Диего Мартинеса: Марин, который вышел на поле три минуты назад, исполнил подачу с левого фланга на свежего Молину, а тот мощным ударом головой отправил мяч в дальний угол – 1:2!

На последние минуты Рональд Куман выпустил Тринкау, сняв с игры Бускетса. Схема Барселоны стала невероятно дисбалансной, однако Гранада уже и не думала идти вперед – андалусийцы сели в глухую оборону. Хозяева продолжили свое давление, кружась вокруг штрафной соперника, а в компенсированное время команда сбилась и на навесы. Это отнюдь не помогло создать хоть какой-то момент. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "рохибланкос".

Таким образом, Барселона осталась на третьей позиции, имея в активе 71 зачетный балл. Теперь нет никаких матчей в запасе, поэтому каталонцам оступаться в чемпионате нельзя – Атлетико идет впереди с отрывом в два очка, а Реалу "блаугранас" проигрывают по личным встречам. Гранада, набрав 45 зачетных баллов, осталась восьмой.

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