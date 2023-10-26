Флорентино Перес отменил свою поездку в столицу Каталонии на суперматч, сообщает Marca.

Барселона – Реал: на Класико назначили скандального арбитра, который "ненавидит" каталонцев

Это реакция президента Реала на скандал с участием Микеля Кампса. Пресс-секретарь Барселоны позволил себе провокационный твит в адрес звезды соперника: "Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм".

Переса разозлил не сам твит, а отсутствие извинений со стороны Барсы. Кампс просто удалил свой твит и не стал публично извиняться перед Винисиусом. Ситуацию пытался сгладить вице-президент "кулес" Рафа Юсте, но Реал это не удовлетворило. Президент мадридцев не будет ехать на территорию принципиального соперника, где 28 октября состоится Класико.

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