Фанаты Барселоны могут быть недовольны судейским назначением на суперматч против Реала в чемпионате Испании.

Работать на первом Класико сезона будет бригада Хесуса Хиля Мансано, сообщает официальный сайт RFEF.

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Для 39-летнего рефери это третье назначение на матчи Барселоны и Реала. Оба предыдущих выиграли мадридцы. Мансано вообще не очень любит игроков "кулес" – показывал Месси первую красную в клубной карьере, выгонял Пике со скамейки запасных в прощальном матче, тогда же наказал Левандовски за провокационные жесты.

Напомним, поединок Барселона – Реал состоится 28 октября, начало в 17:15. Пока мадридцы опережают извечного соперника всего на одно очко.

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