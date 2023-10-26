Флорентіно Перес скасував свою поїздку в столицю Каталонії на суперматч, інформує Marca.

Барселона – Реал: на Класіко призначили скандального арбітра, який "ненавидить" каталонців

Це – реакція президента Реала на скандал за участю Мікеля Кампса. Прес-секретар Барселони дозволив собі провокативний твіт на адресу зірки суперника: "Вінісіус – клоун і заслуговує на потиличника. Це не расизм".

Переса розлютив не сам твіт, а відсутність вибачень з боку Барси. Кампс просто видалив свій твіт і не став публічно перепрошувати Вінісіуса. Ситуацію намагався згладити віце-президент "кулес" Рафа Юсте, але Реал це не задовольнило. Президент мадридців не буде їхати на територію принципового суперника, де 28 жовтня відбудеться Класіко.

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