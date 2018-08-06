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Баркли: Мы еще привыкаем к методам Сарри

20:52 35 Читати українською
Баркли: Мы еще привыкаем к методам Сарри
Росс Баркли / Фото: Sky Sports

Хавбек Челси Росс Баркли прокомментировал поражение от Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии и рассказал о подготовке команды к сезону.

"Было приятно играть 90 минут, я хорошо себя чувствовал. Это был не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы продолжим упорно работать. Мы подходим к сезону хорошо готовыми физически и сильнее после предсезонки, но мы расстроены результатом вчерашнего матча.

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Если бы мы одержали победу перед началом сезона и завоевали трофей, это придало бы нам уверенности, но мы должны смотреть на ситуацию положительно. Мы все еще учимся, у нас новый тренер, и мы все еще привыкаем к его методов. Мы стараемся создать зрелищную атакующую команду, поэтому должны помнить об этом в следующем матче и в течение предстоящего сезона", – цитирует Баркли официальный сайт Челси.

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Суперкубок Англии

Челси - Манчестер Сити: Воскресенье 05 августа 2018

Челси
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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