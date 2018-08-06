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Барклі: Ми ще звикаємо до методів Саррі

20:48 57 Читать на русском
Барклі: Ми ще звикаємо до методів Саррі
Рос Барклі / Фото: Sky Sports

Хавбек Челсі Росс Барклі прокоментував поразку від Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії та розповів про підготовку команди до сезону.

"Було приємно відіграти 90 хвилин, я добре себе почував. Це був не той результат, на який ми розраховували, але ми продовжимо наполегливо працювати. Ми підходимо до сезону добре готовими фізично і сильнішими після передсезонки, але ми засмучені результатом вчорашнього матчу.

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Якби ми здобули перемогу перед початком сезону і завоювали трофей, це додало б нам впевненості, але ми повинні дивитися на ситуацію позитивно. Ми все ще вчимося, у нас новий тренер, і ми все ще звикаємо до його методів. Ми намагаємося створити видовищну атакувальну команду, тому повинні пам'ятати про це в наступному матчі і на протязі майбутнього сезону", – цитує Барклі офіційний сайт Челсі.

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Суперкубок Англії

Челсі - Манчестер Сіті: Неділя 05 серпня 2018

Челсі
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Сіті
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Рос Барклі Рос Барклі Челсі Челсі Англія Челсі - Манчестер Сіті
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