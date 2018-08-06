Барклі: Ми ще звикаємо до методів Саррі

Хавбек Челсі Росс Барклі прокоментував поразку від Манчестер Сіті у матчі за Суперкубок Англії та розповів про підготовку команди до сезону.

"Було приємно відіграти 90 хвилин, я добре себе почував. Це був не той результат, на який ми розраховували, але ми продовжимо наполегливо працювати. Ми підходимо до сезону добре готовими фізично і сильнішими після передсезонки, але ми засмучені результатом вчорашнього матчу.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Якби ми здобули перемогу перед початком сезону і завоювали трофей, це додало б нам впевненості, але ми повинні дивитися на ситуацію позитивно. Ми все ще вчимося, у нас новий тренер, і ми все ще звикаємо до його методів. Ми намагаємося створити видовищну атакувальну команду, тому повинні пам'ятати про це в наступному матчі і на протязі майбутнього сезону", – цитує Барклі офіційний сайт Челсі.

Челсі – Манчестер Сіті: односторонній Суперкубок, сигнал для Зінченка та історична мить