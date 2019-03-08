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Барцальї отримав травму в матчі з Удінезе

8 березня 23:10 61 Читать на русском
Барцальї отримав травму в матчі з Удінезе
Андреа Барцальї / ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Андреа Барцальї зазнав пошкодження в матчі 27 туру Серії А проти Удінезе.

Ювентус у матчі 27 туру Серії А вдома зустрічається з Удінезе. На 25-й хвилині матчу захисник "б'янконері" Андреа Барцальї отримав травму і був замінений на Леонардо Бонуччі.

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Массіміліано Аллегрі вирішив залишити в запасі лідера команди Кріштіану Роналду, а замість нього вийшов Мойзе Кін, який оформив дубль.

Вже у вівторок, 12 березня, "стара синьйора" зіграє вдома в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Перший поєдинок завершився успіхом "матрацників" (2:0).

Теги
Італія Удінезе Удінезе Ювентус Ювентус Андреа Барцальї Андреа Барцальї
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