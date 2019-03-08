Игроки Ювентуса отдохнули с 60-ю моделями после поражения от Атлетико

Футболисты туринского Ювентуса провели вечеринку с 60-ю моделями после того, как проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с Атлетико (0:2).

Игроки Ювентуса отдохнули в компании с 60-ю моделями перед матчем с Наполи (2:1), сообщает Mundo Deportivo.

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Игроки надеялись, что к ним присоединится главный тренер Массимилиано Аллегри. Сам наставник не имеет ничего против подобных вечеринок.

"Я не воспитатель, я тренер. Это был ужин, на котором они повеселились. Парни знают об ответственности и знают, как поступать. Думаю, этот ужин принес удачу, ведь мы после него обыграли Наполи", – сказал Аллегри.

Болельщики при этом остались недовольны таким поступком, поскольку команда перед этим проиграла мадридскому Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).