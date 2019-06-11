Баранка: Во время матча с Динамо U-21, игроки Олимпика даже плакали в перерыве между таймами

Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рассказал о новых деталях по делу о договорных матчах молодежных команд Олимпика.

"Последние три месяца ситуация была уникальной. С одной стороны, были игроки, которые обвиняли тренера и клуб в том, что их заставляли проигрывать. В частности, в матче с командой Динамо U-21, когда отдельные игроки Олимпика даже плакали в перерыве между таймами.

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Мы говорим о более чем 30 зафиксированных матчах, мы говорим о таком серьезном преступлении, а со стороны Олимпика все сводится к аргументации против мнения экспертов по одному матчу.

Обвинения относительно трактовки коэффициентов ставок просто безосновательными! Будет очень интересно посмотреть на объяснение этого в CAS от юристов и экспертов Олимпика.

Я буду очень рад также услышать ответ Олимпика на вопрос, почему они ушли с поля в матче с Карпатами U-21 в декабре 2017 года. Тогда они публично заявили, что причиной были подозрительные движения коэффициентов ставок, но как такое могло быть, если подозрительные коэффициенты были просто моим изобретением?

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В таком случае все полученные отчеты УЕФА и других международных организаций о ставках в матчах Олимпика, включая матч Кубка Украины в октябре 2017 года, тоже были выдумками. Или, возможно, вообще существует мировой заговор против Олимпика с целью подозрительно менять коэффициенты ставок в матчах этого клуба?" – цитирует Баранку пресс-служба УАФ.