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Баранка: УАФ будет даже довольна, если Олимпик обратится в Лозанну

18:15 51 Читати українською
Баранка: УАФ будет даже довольна, если Олимпик обратится в Лозанну
Франческо Баранка / фото: УАФ

Председатель Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка не боится, что Олимпик обжалует решение о дисквалификации молодежных команд в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Если откровенно, то мы будем даже довольны, если Олимпик обратится в Лозанну. Это дело, как, наверное, знают юристы клуба, в таком случае будет рассматриваться в Лозанне "de novo" (с самого начала).

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Оно станет поводом показать Европе, как система договорных матчей глубоко укоренилась в Олимпике. Также мы имеем некоторые материалы, касающиеся также международных товарищеских матчей, которые, несомненно, будут интересны и Интерполу и Европолу.

На всех заседаниях юристы Олимпика и игроков никогда не предоставляли существенных доказательств, а ссылались исключительно на процедурные моменты. Мы также никогда не слышали от них заявлений, что договорных матчей не было. Мы говорим о более чем 30 зафиксированных матчах, мы говорим о таком серьезном преступлении, а со стороны Олимпика все сводится к аргументации против мнения экспертов по одному матчу.

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Каждое обвинение, выдвинутое Олимпиком, найдет адекватный ответ! Мы будем продолжать работать над тем, чтобы очистить украинский футбол, несмотря на угрозы и давление со стороны людей, которые не могут принять принципы честной игры", – цитирует Баранку пресс-служба УАФ.

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Договорные матчи Франческо Баранка Спортивный арбитражный суд в Лозанне Комитет этики и честной игры УАФ Олимпик U-21 Олимпик U-21 Олимпик Олимпик
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