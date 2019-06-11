Баранка: Під час матчу з Динамо U-21, гравці Олімпіка навіть плакали в перерві між таймами

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка розповів про нові деталі у справі про договірні матчі молодіжних команд Олімпіка.

"Останні три місяці ситуація була унікальною. З однієї сторони, були гравці, які звинувачували тренера й клуб у тому, що їх змушували програвати. Зокрема, у матчі з командою Динамо U-21, коли окремі гравці Олімпіка навіть плакали в перерві між таймами.

Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд через договірні матчі

Ми говоримо про більш ніж 30 зафіксованих матчів, ми говоримо про такий серйозний злочин, а зі сторони Олімпіка все зводиться до аргументації проти думки експертів по одному матчу.

Звинувачення щодо трактування коефіцієнтів ставок є просто безпідставними! Буде надзвичайно цікаво подивитися на пояснення цього в CAS від юристів і експертів Олімпіка.

Я буду дуже радий також почути відповідь Олімпіка на питання, чому вони пішли з поля в матчі з Карпатами U-21 у грудні 2017 року. Тоді вони публічно заявили, що причиною були підозрілі рухи коефіцієнтів ставок, але як таке могло бути, якщо підозрілі коефіцієнти є просто моїм винаходом?

Баранка: УАФ буде навіть задоволена, якщо Олімпік звернеться до Лозанни

У такому випадку всі отримані звіти УЄФА та інших міжнародних організацій про ставки в матчах Олімпіка, включаючи матч Кубка України в жовтні 2017 року, теж були вигадками. Або, можливо, взагалі існує світова змова проти Олімпіка з метою підозріло міняти коефіцієнти ставок у матчах цього клубу?" – цитує Баранку прес-служба УАФ.