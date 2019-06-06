Олимпик проиграл апелляцию о дисквалификации молодежных команд из-за договорных матчей

Решение о дисквалификации молодежных команд Олимпика осталось в силе.

Сегодня, 6 июня, состоялось последнее заседание Апелляционного комитета УАФ относительно дела о молодежных команд Олимпика, сообщает официальный сайт УАФ.

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По результатам рассмотрения дела АК УАФ решил отказать донецкому клубу в апелляции о отстранении молодежной и юношеской команд, то есть решение о запрете Олимпику U-21 и U-19 выступать в следующем сезоне под эгидой УПЛ, ПФЛ и УАФ осталось в силе.

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Напомним, команды Олимпика U-21 и U-19 были дисквалифицированы за договорные матчи, поэтому донецкая команда не может получить аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ.