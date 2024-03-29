Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка покидает свою должность после 8 лет работы.

– Соответствует ли действительности информация, что УАФ не продлила с вами контракт? Объяснила ли УАФ такое решение и согласны ли вы с этим объяснением? Известно ли вам, кто заменит вас на должности?

– Да, информация правдивая. Они не предоставили мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это абсолютно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мою должность.

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До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга.

Это был длительный период здесь для меня, и у нас были отличные результаты в борьбе с договорными матчами. Украина всегда будет в моем сердце, а я буду оставаться в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь, – сказал Баранка в комментарии Тribuna.

Напомним, Баранку пригласили в УАФ для борьбы с договорными матчами в украинском футболе. Итальянец возглавил Комитет по этике и честной игре в 2016 году.

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