Председатель Комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка уже завтра покинет свой пост.

Контракт Баранки с УАФ завершается уже сегодня, а соглашение не будут пролонгировать, сообщает Игорь Бурбас.

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Остается открытым вопрос, останется ли он в Украине. Отмечается, что уже точно не будет главой Комитета по этике и честной игре УАФ – на должности будет работать новый человек.

Напомним, Баранку пригласили в УАФ для борьбы с договорными матчами в украинском футболе. Итальянец возглавил Комитет по этике и честной игре УАФ в 2016 году.

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