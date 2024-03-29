Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка покидає свою посаду після 8 років роботи.

– Чи відповідає дійсності інформація, що УАФ не продовжила з вами контракт? Чи пояснила УАФ таке рішення і чи згодні ви з цим поясненням? Чи відомо вам, хто замінить вас на посаді?

– Так, інформація правдива. Вони не надали мені жодної конкретної причини, але я, звісно, приймаю їхнє рішення. Це абсолютно нормально, що вони хочуть змін. Я не знаю, хто займе мою посаду.

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Досі відкрита можливість, що ми дійдемо певної згоди і продовжимо співпрацю як зовнішня сторона у межах моніторингу.

Це був тривалий період тут для мене, і ми мали чудові результати у боротьбі з договірними матчами. Я завжди матиму Україну в серці і буду завжди у розпорядженні на випадок, якщо УАФ знадобиться моя допомога, – сказав Баранка у коментарі Тribuna.

Нагадаємо, Баранку запросили в УАФ задля боротьби з договірними матчами в українському футболі. Італієць очолив Комітету з етики та чесної гри у 2016 році.

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