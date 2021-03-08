Председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка обещает соответствующую реакцию на слова президента Олимпика Владислава Гельзина после матча против Шахтера (0:1).

"Это был отвратительный случай, меня это лично обидело, в том числе и как итальянца. Мне не очень нравится такое слушать.

"Пид**ас судья оторвал голову – меняйте, с*ка, их всех": Гельзин взрывом ворвался в эфир после поражения Шахтеру

Одно дело уже ведется по инциденту на прошлой неделе после матча Минай – Олимпик и в ближайшее время будет также открыто дело по данному инциденту. Мы быстро среагируем", – сказал Баранка в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Владислав Гельзин остался возмущен отмененным голом своей команды в поединке с Шахтером (0:1), и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и главы судейского корпуса УАФ Лучано Лучи.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой