"Не збираюся полемізувати з містером Гельзіним. Він – не мій бос, не мій суддя. Містер Гельзін – президент клубу, чиї команди були дискваліфіковані за матчі з фіксованим результатом. Президент клубу, який був на радарі УЄФА з понад 50 подібними матчами.

Гельзін особисто мене образив, в тому числі як італійця, – Баранка

Гельзін – особистість, яка може говорити про що завгодно, але не про етику. Розумію, чому він злий на мене. Свого часу я, можливо, зупинив один з видів його діяльності. Ну може ж так бути? Я не знаю. Просто кажу очевидні речі", – сказав Баранка у коментарі програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, футбольну громадськість сколихнув скандал навколо незарахованого гола Олімпіка у ворота Шахтаря у матчі 17-го туру УПЛ. Президент Олімпіка Владислав Гельзін після поразки "гірникам" (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів. Згодом він вирішив влаштувати справжню революцію в українському футболі, колективно висловивши недовіру голові комітету арбітрів. Як наслідок, вище футбольне керівництво країни почало "закручувати гайки" по відношенню до донецького клубу: йому заборонили грати на домашньому стадіоні (стадіон Динамо ім. В. Лобановського) і покарали штрафом у 500 тисяч гривень.

Революція Гельзіна неможлива: Лучі наголосив на правилах організації арбітражу