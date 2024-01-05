"Нет ни Ла Лиги, ни Кубка Испании. Мы постараемся выставить наиболее конкурентоспособную команду и будем бороться за результат в каждой игре. Это не тот подход, который можно использовать.

Яремчук попал в символическую сборную тура Ла Лиги по версии WhoScored

Я стараюсь сделать так, чтобы игроки никогда не теряли ощущения, что могут войти в игру в любой момент. В сезоне у игроков бывают разные моменты, и всегда нужно пытаться быть рядом с ними, особенно в те дни, когда они не играют.

Выход из кризиса – это всегда их награда. Вы можете поддержать, но они те, кто должен бороться с этой ситуацией. Это касается Серхи Каноса, стартовавшего в двух-трех играх Уго Гильямона и Романа Яремчука – мы уже видели его хорошую версию. Заслуга их. Я просто пытаюсь сделать так, чтобы они не отстранились", – цитирует Бараху. SUPER Deporte.

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