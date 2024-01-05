Бараха зізнався, як вдалося "воскресити" Яремчука – наставник Валенсії похвалив українця і ще двох гравців
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився про стан справ команди перед матчем Кубка Іспанії проти Картахени.
"Немає ні Ла Ліги, ні Кубка Іспанії. Ми постараємося виставити найбільш конкурентоспроможну команду і будемо боротися за результат у кожній грі. Це не той підхід, який можна використовувати.
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Я намагаюся зробити так, щоб гравці ніколи не втрачали відчуття, що можуть увійти в гру будь-якої миті. У сезоні у гравців бувають різні моменти, і завжди потрібно намагатися бути поряд з ними, особливо у ті дні, коли вони не грають.
Вихід із кризи – це завжди їхня заслуга. Ви можете підтримати, але вони є тими, хто має боротися з цією ситуацією. Це стосується Серхі Каноса, Уго Гільямона, який стартував у двох-трьох іграх, та Романа Яремчука – ми вже бачили його хорошу версію. Заслуга їхня. Я просто намагаюся зробити так, щоб вони не відсторонились", – цитує Бараху SUPER Deporte.
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