"Немає ні Ла Ліги, ні Кубка Іспанії. Ми постараємося виставити найбільш конкурентоспроможну команду і будемо боротися за результат у кожній грі. Це не той підхід, який можна використовувати.

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Я намагаюся зробити так, щоб гравці ніколи не втрачали відчуття, що можуть увійти в гру будь-якої миті. У сезоні у гравців бувають різні моменти, і завжди потрібно намагатися бути поряд з ними, особливо у ті дні, коли вони не грають.

Вихід із кризи – це завжди їхня заслуга. Ви можете підтримати, але вони є тими, хто має боротися з цією ситуацією. Це стосується Серхі Каноса, Уго Гільямона, який стартував у двох-трьох іграх, та Романа Яремчука – ми вже бачили його хорошу версію. Заслуга їхня. Я просто намагаюся зробити так, щоб вони не відсторонились", – цитує Бараху SUPER Deporte.

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