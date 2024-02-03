"Без сомнения, порой это был тяжелый и сложный матч. Мы очень хорошо начали со счетом 2-0 и с хорошим настроением. Забить гол и выйти вперед всегда помогает. Мы знали, что Альмерия хорошо выступила против Реала и Барселоны. Ощущение такое, что это был очень тяжелый матч, и это очень ценно, что мы набрали три очка. Я очень счастлив, потому что усилия игроков были вознаграждены.

Гол и эмоциональная желтая Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Альмерия – 2:1

Относительно Яремчука? Роман был в хорошей форме, пока не заболел. Когда мы играли с двумя нападающими дома, мы прессинговали. Они хорошо работали, хорошо координировали свои действия. Если ты побеждаешь и твои два нападающих забивают голы, то это положительно. Очень важно, чтобы они забивали", – цитирует Бараху Marca.

Напомним, Роман Яремчук забил второй гол в ворота Альмерии, который и принес победу Валенсии. За "летучих мышей" украинский нападающий отыграл в 20 матчах, забив три мяча.

Яремчук забил победный гол за Валенсию – "летучие мыши" удержали три очка с Альмерией