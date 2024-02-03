"Без сумніву, часом це був важкий і складний матч. Ми дуже добре почали з рахунком 2:0 і з хорошим настроєм. Забити гол та вийти вперед завжди допомагає. Ми знали, що Альмерія добре виступила проти Реала та Барселони. Відчуття таке, що це був дуже важкий матч, і це дуже цінно, що ми набрали три очки. Я дуже щасливий, тому що зусилля гравців були винагороджені.

Гол і емоційна жовта Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Альмерія – 2:1

Яремчук? Роман був у хорошій формі, поки не захворів. Коли ми грали з двома нападниками вдома, ми пресингували. Вони добре працювали, добре координували свої дії. Якщо ти перемагаєш і твої два нападники забивають голи, то це позитивно. Дуже важливо, щоб вони забивали", – цитує Бараху Marca.

Нагадаємо, Роман Яремчук забив другий гол у ворота Альмерії, який і приніс перемогу Валенсії. За "кажанів" український нападник відіграв у 20 матчах, забивши три м'ячі.

Яремчук забив переможний гол за Валенсію – "кажани" втримали три очки з Альмерією