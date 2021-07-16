Банери Шахтаря були спаплюжені у Києві – вирізаний логотип та фарба на підлозі
Захід, влаштований Шахтарем задля презентації нової форми "гірників", не сподобався деяким мешканцям Києва.
У Києві пошкодили два банери Шахтаря, присвячені презентації нової форми, повідомляє Tribuna.
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На зображеннях видно, що логотип "гірників" вирізаний з полотна, а от спонсор Puma залишився недоторканним. Окрім цього, банери, розвішені на Українському домі, були закидані білою та синьою фарбами.
Зазначимо, що саме в Українському домі відбувалась презентація нової форми Шахтаря. Цікаво, що споруда розташована всього за 700 метрів від стадіону Динамо імені Лобановського.
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