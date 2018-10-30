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Бандура: Против Динамо у нас была такая тактика – глухая оборона

29 октября 09:31 47 Читати українською
Бандура: Против Динамо у нас была такая тактика – глухая оборона
Александр Бандура / фото из соцсетей

Вратарь ФК Львов Александр Бандура прокомментировал победу над Динамо в 13-м туре УПЛ.

"Я доволен, эмоций нет. У нас была такая установка, такая тактика, глухая оборона. Она сработала, сработала контратака. Выбегали еще несколько раз, остальное время работали в обороне. Это была установка тренера и мы ее выполняли.

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Я не знаю, к чему готовился Динамо, но мы их изучили очень хорошо. Ребята справились и результат это доказывает.

Коммуникация с бразильцами? Иногда и к украинцам трудно докричаться на родном языке. Есть сумбур в игре, переживают, выходят маленькие недоразумения.

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Бруно не хватало. Но результат 1:0, означает, что все сделали правильно", – сказал Бандура в эфире FootballHub.

Украина13 тур

Динамо Киев - Львов: Воскресенье 28 октября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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