Бандура: Против Динамо у нас была такая тактика – глухая оборона

Вратарь ФК Львов Александр Бандура прокомментировал победу над Динамо в 13-м туре УПЛ.

"Я доволен, эмоций нет. У нас была такая установка, такая тактика, глухая оборона. Она сработала, сработала контратака. Выбегали еще несколько раз, остальное время работали в обороне. Это была установка тренера и мы ее выполняли.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я не знаю, к чему готовился Динамо, но мы их изучили очень хорошо. Ребята справились и результат это доказывает.

Коммуникация с бразильцами? Иногда и к украинцам трудно докричаться на родном языке. Есть сумбур в игре, переживают, выходят маленькие недоразумения.

Динамо сенсационно проиграло Львову

Бруно не хватало. Но результат 1:0, означает, что все сделали правильно", – сказал Бандура в эфире FootballHub.