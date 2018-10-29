Бандура: Проти Динамо у нас була така тактика – глуха оборона

Воротар ФК Львів Олександр Бандура прокоментував перемогу над Динамо в 13-му турі УПЛ.

"Я задоволений, емоцій немає. У нас була така установка, така тактика, глуха оборона. Вона спрацювала, спрацювала контратака. Вибігали ще кілька разів, решту часу працювали в обороні. Це була установка тренера і ми її виконували.

Динамо – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я не знаю, до чого готувалося Динамо, але ми їх вивчили дуже добре. Хлопці впоралися і результат це доводить.

Комунікація з бразильцями? Іноді і до українців важко докричатися на рідній мові. Є сумбур у грі, переживають, виходять маленькі непорозуміння.

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Бруно не вистачало. Але результат 1:0, означає, що все зробили правильно", – сказав Бандура в ефірі FootballHub.