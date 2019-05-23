"Банальный вброс": Санин прокомментировал информацию о возможном назначении Сачко тренером Мариуполя

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал слухи о возможном приглашении Василия Сачко на должность главного тренера.

"Банальный вброс, не ведитесь", – написал Санин в комментарии Tribuna.com.

Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Ранее появилась информация, что бывший наставник Ворсклы Василий Сачко может возглавить азовской команду, которая обеспечила себе место в отборочном раунде Лиги Европы.

Мариуполь находится на 5 позиции, набрав 40 очков. Столько же имеет луганская Заря. Александрия уже гарантировала себе "бронзу".