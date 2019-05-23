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"Банальный вброс": Санин прокомментировал информацию о возможном назначении Сачко тренером Мариуполя

09:16 104 Читати українською
"Банальный вброс": Санин прокомментировал информацию о возможном назначении Сачко тренером Мариуполя
Андрей Санин / соцсети

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин прокомментировал слухи о возможном приглашении Василия Сачко на должность главного тренера.

"Банальный вброс, не ведитесь", – написал Санин в комментарии Tribuna.com.

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Ранее появилась информация, что бывший наставник Ворсклы Василий Сачко может возглавить азовской команду, которая обеспечила себе место в отборочном раунде Лиги Европы.

Мариуполь находится на 5 позиции, набрав 40 очков. Столько же имеет луганская Заря. Александрия уже гарантировала себе "бронзу".

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Мариуполь Мариуполь Трансферы чемпионата Украины Трансферы Андрей Санин Василий Сачко Василий Сачко
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