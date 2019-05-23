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"Банальне вкидання": Санін прокоментував інформацію про можливе призначення Сачка тренером Маріуполя

09:13 319 Читать на русском
"Банальне вкидання": Санін прокоментував інформацію про можливе призначення Сачка тренером Маріуполя
Андрій Санін / соцмережі

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін прокоментував чутки про можливе запрошення Василя Сачка на посаду головного тренера.

"Банальне вкидання, не ведіться", – написав Санін у коментарі на Tribuna.com.

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Раніше з'явилась інформація, що колишній наставник Ворскли Василь Сачко може очолити азовську команду, яка забезпечила собі місце у відбірковому раунді Ліги Європи.

Маріуполь перебуває на 5 позиції, набравши 40 очок. Стільки ж має луганська Зоря. Олександрія вже гарантувала собі "бронзу".

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Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Маріуполь Маріуполь Андрій Санін Василь Сачко Василь Сачко
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