Заря и Мариуполь гарантировали участие в Лиге Европы на следующий сезон

Еще 2 команды из УПЛ гарантировали себе участие в еврокубках в следующем сезоне.

В тридцатом туре УПЛ Маруполь и Заря сыграли вничью со своими соперниками. Обе команды набрали по 40 очков и занимают 4 и 5 место соответственно.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата

За 2 тура до окончания чемпионата ФК Львов отстает от команд из восточной Украины на 6 очков, но львовский клуб уже не сможет обойти Зарю и Мариуполь из-за худших результатов в личных встречах.

Львов удержал ничью в матче против Зари

Таким образом обе команды гарантировали себе участие в квалификации Лиги Европы в сезоне 2019/20. Открытым вопросом остается, какая из команд начнет кампанию со 2-го квалификационного раунда, а какая с 3-го.