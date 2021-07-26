Защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада были близки к переходу в Ворсклу, сообщил журналист Олег Ящук в программе "Футбольный формат".

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На пути трансфера в полтавскую команду стал Металлист, который предложил обоим футболистам зарплату по 15 тысяч долларов чистыми и огромные премиальные. Как следствие, игроки променяли Лигу конференций на перспективу выступлений в Первой лиге и подписали контракты с харьковчанами. Цуриков после этого отправился в аренду в Александрию.

Напомним, последним клубом Банады была Александрия, а Цуриков выступал за СК Днепр-1.

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