Захисник Андрій Цуріков і півзахисник Євген Банада були близькими до переходу у Ворсклу, повідомив журналіст Олег Ящук у програмі "Футбольний формат".

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На заваді трансферу у полтавську команду став Металіст, який запропонував обом футболістам зарплату по 15 тисяч доларів чистими і величезні преміальні. Як наслідок, гравці проміняли Лігу конференцій на перспективу виступів у Першій лізі і підписали контракти з харків'янами. Цуріков після цього вирушив в оренду в Олександрію.

Нагадаємо, останнім клубом Банади була Олександрія, а Цуріков виступав за СК Дніпро-1.

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