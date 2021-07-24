1. Йохан Неескенс, хавбек Аякса і збірної Нідерландів, тримає на руках не сина – ні! Це його молодший брат Іван. Серпень 1972 року.

2. Видатний баварський голкіпер Зепп Майєр обожнював собак.

3. Чемпіонський парад Саутгемптона із Кубком Англії-1976. У фіналі подолано МЮ – 1:0.

4. Захисники Арсенала Пітер Сторі і Боб Макнаб озброєні та дуже небезпечні – справжні "каноніри"! Фото із 1971-го.

5. Роберто Рівеліно – хавбек збірної Бразилії, чемпіон світу-1970, легенда клубів Корінтіанс і Флуміненсе.

6. Кунісіге Камамото – найкращий бомбардир в історії збірної Японії (76 матчів / 75 голів). У 90-х він став політиком, увійшовши до верхньої палати японського парламенту.

7. Юпп Хайнкес і Герд Мюллер – грізний бомбардирський тандем збірної ФРН. А ось у Бундеслізі вони були конкурентами: перший штампував голи за Борусію М, другий – за Баварію.

8. Італійська Серія А сезону 1970/71. Віченца приймає Болонью. Матч закінчився нульовою нічиєю – через ось такі сейви. Голкіпери були на висоті!

9. Елегантний шотландський лорд Грем Сунесс заявив про себе у Мідлсбро і ще до кінця 70-х став гравцем гранда – Ліверпуля.

10. Дозвілля збірної Англії у Мексиці – на Мундіалі-1970. Азарт б'є ключем від Боббі і Джека Чарльтонів, а також Браяна Лебоуна. За чашечкою традиційного англійського чаю, звісно ж.

11. Згубна пристрасть Йохана Кройфа.

Кройф став мільйонером завдяки тестю: перший топ-агент в історії футболу шантажував Аякс і послав Реал під три чорти

12. Загадкова збірна Ботсвани у 1976-му. Футболісти цієї країни ніколи не потрапляли на Кубок світу. І навіть у фінальній частині Кубка африканських націй зіграли лише одного разу.

13. Голкіпер Челсі Пітер Бонетті розминається холодного грудневого дня 1977-го.

14. Кадр феєричного спарингу між Швецією та СРСР у серпні 1972-го. Совєти пропустили першими, ще до перерви відігралися із запасом (3:1), але так і не зуміли дотиснути суперника – 4:4. У воротах по тайму провели українці Рудаков і Банников, у захисті із капітанською пов'язкою відбігав уродженець Кам'янця-Подільського Володимир Капличний, у півзахисті діяв Анатолій Куксов, а на вістрі атаки Володимира Онищенка замінив Олег Блохін, який став автором четвертого голу.

15. Ми знаємо Роя Ходжсона, як патріарха англійського тренерського корпусу. Але на початку 70-х він бігав у захисті кількох клубів із "трясовини". На фото – у формі команди Гравесенд енд Норсфліт.

16. Данді Юнайтед зразка 1970-го. А чотирма роками раніше ця команда прибила Барселону у своєму дебютному єврокубковому матчі!

17. Богемний Пауль Брайтнер, хавбек Баварії та Реала, завжди славився любов'ю до мистецтва.

18. Джордж Бест на процедурах.

19. Захисник Колін Тодд, який у 70-х пограв за Дербі, Евертон, Бірмінгем і збірну Англії, відпрацьовує з медболом а-ля юний Шварценеггер.

20. У 1973-му на правому фланзі атаки Севільї з'явився нікому не відомий гамбієць. Упродовж п'яти наступних років він зіграє 99 матчів, заб'є 32 голи. Звали його Бірі Бірі.

21. Домінік Рошто, бомбардир пам'ятного Сент-Етьєна, був віртуозом і на сцені.

22. Клайд Бест – нападник Вест Хема – один із перших темношкірих гравців елітного англійського дивізіону. У його жилах текла гаряча бермудська кров.

23. Американський клуб Лас-Вегас Квіксілверс проіснував лише три роки (1976-78). Мабуть, свій найголовніший відбиток в історії він залишив цією фотосесією на танку.

24. Одна з багатьох доньок Гаррінчі поруч зі своїм безталанним батьком, якого спопеляв алкоголь. Сумний кінець "Радості народу".

25. Одне фото – дві легенди! Олег Блохін висловлює повагу Зінаїді Турчиній – гандболістці київського Спартака, олімпійській чемпіонці-1976 і 1980.

26. Томмі Сміт, культовий захисник Ліверпуля 60-70-х, відточував прийоми на боксерській груші. Форвардам суперників доводилося несолодко!

27. У другій половині 70-х за Расінг Сантандер виступав дуже колоритний португальський півзахисник – Кініто.

28. Тим часом головна зірка Португалії – Еусебіо – розсікав на ефектному спорткарі. Міг собі це дозволити.

29. Гаряча фанатка Фіорентини у погоні за кумирами. Сезон 1976/77 "фіалки" закінчили на високій третій сходинці.

30. У 1979-му популярність темпераментного Грема Сунесса зашкалювала настільки, що у його ложе стрибали навіть медсестрички.

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