Балотелли заявил, что может отказаться от вызова в сборную Италии

Нападающий Марселя Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если даже получит вызов.

"Вы когда-нибудь думали, что однажды будете нуждаться во мне? Я был готов, как и в последние три года, но, слыша, как меня оскорбляют, унижают и недооценивают, я могу быть эмоционально истощенным от этого и просто откажусь от вызова в сборную Италии.

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Я не робот. Много раз не отвечаю, чтобы избежать проблем и ненужного напряжения, но я все вижу и слышу. Все это накапливается, я устал от этого", – написал Балотелли на странице в Инстаграми.

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Последний раз Балотелли играл за сборную Италии осенью прошлого года в поединке Лиги наций против Польши. Всего в активе Марио 36 матчей в составе национальной команды, в которых он забил 14 мячей.