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Италия 13 лет не уступала в матчах квалификации к Евро

17:16 61 Читати українською
Италия 13 лет не уступала в матчах квалификации к Евро
Сборная Италии / соцсети

Сборная Италии может продолжить свою беспроигрышную серию в матчах отбора Евро-2020.

 

Последнее поражение Италии в матче отбора к чемпионату Европы было еще в сентябре 2006 года, когда они уступили 3:1 Франции, информирует Football Italia.

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С тех пор "Скуадра адзурра" в 30 отборочных матчах не знала поражений, включая остаток отбора к Евро-2008, а также отборочные турниры к Евро-2012 и Евро-2016.

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За это время они выиграли 24 игры и 6 раз сыграли вничью, с 56 забитыми мячами и лишь 14 пропущенными. При этом сборная Италии провалила квалификацию на ЧМ-2018, впервые за 58 лет не попав на мундиаль.

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