Пирло: Балотелли, бери пример с Кина

Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло похвалил Мойзе Кина и призвал Марио Балотелли последовать примеру вундеркинда.
Андреа Пирло посоветовал бывшему товарищу по команде Италии Марио Балотелли последовать примеру Мойзе Кина.
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"Я чувствую себя очень хорошо, не скучаю по тренировкам, ведь теперь могу проводить больше времени с семьей.
Если Балотелли действительно признает, что больше нет оправданий, это будет хорошим знаком. Тем не менее, это правильно, что мы вызываем Кина, учитывая его выступление в Удине", – рассказал Пирло в комментарии Gazzetta dello Sport.
Кин стал самым молодым автором гола в сборной Италии за более чем 60 лет
Кин отличился дебютным голом за сборную Италии в матче против Финляндии в субботу, в то время как Балотелли не был приглашен в заявку сборной.