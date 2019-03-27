toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Балотеллі заявив, що може відмовитись від виклику в збірну Італії

06:30 565 Читать на русском
Балотеллі заявив, що може відмовитись від виклику в збірну Італії
Маріо Балотеллі / фото із соцмереж

Нападник Марселя Маріо Балотеллі зізнався, що може відмовитися грати за збірну Італії, якщо навіть отримає виклик.

"Ви коли-небудь думали, що одного разу будете мати потребу в мені? Я був готовий, як і в останні три роки, але, чуючи, як мене ображають, принижують і недооцінюють, я можу бути емоційно виснаженим від цього і просто відмовлюся від виклику в збірну Італії.

Пірло: Балотеллі, бери приклад з Кіна

Я не робот. Багато разів не відповідаю, щоб уникнути проблем і непотрібної напруги, але я все бачу і чую. Все це накопичується, я втомився від цього", – написав Балотеллі на сторінці в Інстаграмі.

Італія 13 років не поступалась в матчах кваліфікації до Євро

Востаннє Балотеллі грав за збірну Італії восени минулого року в поєдинку Ліги націй проти Польщі. Всього в активі Маріо 36 матчів у складі національної команди, в яких він забив 14 м'ячів.

Теги
Світ Італія Італія Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
53
хв
Інгулець
14:00
Рух Винники
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук