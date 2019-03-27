Балотеллі заявив, що може відмовитись від виклику в збірну Італії

Нападник Марселя Маріо Балотеллі зізнався, що може відмовитися грати за збірну Італії, якщо навіть отримає виклик.

"Ви коли-небудь думали, що одного разу будете мати потребу в мені? Я був готовий, як і в останні три роки, але, чуючи, як мене ображають, принижують і недооцінюють, я можу бути емоційно виснаженим від цього і просто відмовлюся від виклику в збірну Італії.

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Я не робот. Багато разів не відповідаю, щоб уникнути проблем і непотрібної напруги, але я все бачу і чую. Все це накопичується, я втомився від цього", – написав Балотеллі на сторінці в Інстаграмі.

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Востаннє Балотеллі грав за збірну Італії восени минулого року в поєдинку Ліги націй проти Польщі. Всього в активі Маріо 36 матчів у складі національної команди, в яких він забив 14 м'ячів.