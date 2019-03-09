Фанаты ПСЖ – игрокам: Найдите свои яйца или убирайтесь

Одна из крупнейших группировок ультрас парижан написала письмо ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед.

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"Вы нам показали, что такое стыд и презрение. Почти через два года после худшего унижения, которому подверглись болельщики ПСЖ, вы снова стали посмешищем для Европы.

Вы не выполнили миссию. Мы ждали большего уважения и самоотдачи, большого профессионализма и амбиций тех, кто обязан защищать цвета команды. Мы больше не примем то, как вы представляете наши цвета. В этом нет ни ценностей, ни чести. Найдите свои яйца или убирайтесь", – написали представители ультрас.

Напомним, что ПСЖ после победы в первом матче над Манчестер Юнайтед (2:0) дома проиграл 1:3 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

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