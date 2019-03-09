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Фанаты ПСЖ – игрокам: Найдите свои яйца или убирайтесь

10:43 90 Читати українською
Фанаты ПСЖ – игрокам: Найдите свои яйца или убирайтесь
Неймар / Sports Illustrated

Одна из крупнейших группировок ультрас парижан написала письмо ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Фанатское объединение CUP призвало футболистов ПСЖ не позорить парижский клуб.

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"Вы нам показали, что такое стыд и презрение. Почти через два года после худшего унижения, которому подверглись болельщики ПСЖ, вы снова стали посмешищем для Европы.

Вы не выполнили миссию. Мы ждали большего уважения и самоотдачи, большого профессионализма и амбиций тех, кто обязан защищать цвета команды. Мы больше не примем то, как вы представляете наши цвета. В этом нет ни ценностей, ни чести. Найдите свои яйца или убирайтесь", – написали представители ультрас.

Напомним, что ПСЖ после победы в первом матче над Манчестер Юнайтед (2:0) дома проиграл 1:3 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция ультрас ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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