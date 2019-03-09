ПСЖ готов продлить контракт с Тухелем, несмотря на провал в Лиге чемпионов

Руководство "парижан" верит в тренерский талант Томаса Тухеля.

Как стало известно Le Parisien, президент ПСЖ Нассер Аль Хелаифи не собирается увольнять главного тренера команды Томаса Тухеля после фиаско в двухматчевом противостоянии с Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Более того, руководство парижан готово предложить немецкому специалисту новое соглашение, которое будет рассчитанно до 2022 года. У Тухеля есть кредит доверия от владельца клуба.

Контракт Тухеля с ПСЖ действует до 2020 года. Томас взял две недели для того, чтобы подумать над возможным продолжением работы в Париже.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния МЮ и ПСЖ (0:2, 3:1) путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов завоевал манкуниансий клуб.

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