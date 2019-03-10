toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД АТЛЕТІКО - ЛЕГАНЕС

Балотеллі: У ПСЖ сильні гравці, але не команда

07:30 206 Читать на русском
Балотеллі: У ПСЖ сильні гравці, але не команда
Маріо Балотеллі / Соцмережі

Нападник Марселя Маріо Балотеллі перед матчем проти ПСЖ розкритикував командні дії лідера чемпіонату Франції.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Я бачив гру ПСЖ проти Манчестер Юнайтед, "червоні дияволи" заслужили на перемогу. Чи сильна ПСЖ команда? Ні, у ПСЖ сильні гравці, але не команда. Це різні речі.

ПСЖ готовий продовжити контракт з Тухелем попри провал у Лізі чемпіонів

Так, їм не пощастило в Лізі чемпіонів. Не маю нічого проти ПСЖ і я люблю Манчестер Сіті, проте я вважав за краще перемогу Манчестер Юнайтед", – цитує Балотеллі La Provence.

Фанати ПСЖ – гравцям: Знайдіть свої яйця або забирайтесь

До слова, Марсель зустрінеться з ПСЖ у 29 турі чемпіонату Франції. Матч відбудеться у неділю, 17 березня.

Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Марсель Марсель ПСЖ - Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
48
хв
Шахтар
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук