Балотеллі: У ПСЖ сильні гравці, але не команда

Нападник Марселя Маріо Балотеллі перед матчем проти ПСЖ розкритикував командні дії лідера чемпіонату Франції.

"Я бачив гру ПСЖ проти Манчестер Юнайтед, "червоні дияволи" заслужили на перемогу. Чи сильна ПСЖ команда? Ні, у ПСЖ сильні гравці, але не команда. Це різні речі.

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Так, їм не пощастило в Лізі чемпіонів. Не маю нічого проти ПСЖ і я люблю Манчестер Сіті, проте я вважав за краще перемогу Манчестер Юнайтед", – цитує Балотеллі La Provence.

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До слова, Марсель зустрінеться з ПСЖ у 29 турі чемпіонату Франції. Матч відбудеться у неділю, 17 березня.