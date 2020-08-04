Балотелли получил неожиданный вариант в Румынии, – RMC Sport

Скандальный форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Румынии. Интерес к кандидату в сборную Италии проявляет ЧФР Клуж.

Румынский гранд готов предложить контракт опальной звезде, утверждает RMC Sport.

Легендарный Хаджи покинул пост тренера Виторула – он сделал провинциальный клуб грандом Румынии

Клуж уже начал переговоры с Балотелли. Форвард не сумел закрепиться в Брешии – после карантина он ни разу не попал в заявку "ласточек" на матчи Серии А. Супер Марио отказался расторгнуть контракт с ломбардийцами, а клуб не допустил 29-летнего нападающего к тренировкам. Кроме Клужа, воспитанник миланского Интера также имеет вариант с Комо, выступающим в Серии C.

К слову, Клуж завершил сезон 2019/20 в Лиге 1 с чемпионским титулом. С командой работает экс-звезда Стяуа и Челси Дан Петреску.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус