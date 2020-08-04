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Балотелли получил неожиданный вариант в Румынии, – RMC Sport

09:32 - Читати українською
Балотелли получил неожиданный вариант в Румынии, – RMC Sport
Марио Балотелли / LaPresse

Скандальный форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Румынии. Интерес к кандидату в сборную Италии проявляет ЧФР Клуж.

Румынский гранд готов предложить контракт опальной звезде, утверждает RMC Sport.

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Клуж уже начал переговоры с Балотелли. Форвард не сумел закрепиться в Брешии – после карантина он ни разу не попал в заявку "ласточек" на матчи Серии А. Супер Марио отказался расторгнуть контракт с ломбардийцами, а клуб не допустил 29-летнего нападающего к тренировкам. Кроме Клужа, воспитанник миланского Интера также имеет вариант с Комо, выступающим в Серии C.

К слову, Клуж завершил сезон 2019/20 в Лиге 1 с чемпионским титулом. С командой работает экс-звезда Стяуа и Челси Дан Петреску.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Брешия Брешия ЧФР Клуж ЧФР Клуж Румыния Мир Марио Марио Балотелли
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