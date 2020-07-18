Балотелли может продолжить карьеру в Серии C

Итальянский Комо предложил контракт форварду Марио Балотелли, который со скандалом был вынужден покинуть Брешию.

Представитель Серии C желает начать сотрудничество с одиозным нападающим. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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Боссы Комо готовы удовлетворить финансовые аппетиты Балотелли. Они якобы уже встретились с агентом форварда Мино Райолой и надеются вскоре оформить переход. Комо – в данный момент единственный заинтересованный в подписании Балотелли клуб. В июне он отказался расторгнуть контракт с Брешией по обоюдному согласию, затем "ласточки" отстранили его от тренировок с первой командой, а теперь стороны угрожают друг другу судебными исками.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли успел провести 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

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