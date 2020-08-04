Балотеллі отримав несподіваний варіант в Румунії, – RMC Sport

Скандальний форвард Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру в чемпіонаті Румунії. Інтерес до кандидата в збірну Італії проявляє ЧФР Клуж.

Румунський гранд готовий запропонувати контракт опальній зірці, стверджує RMC Sport.

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Клуж уже розпочав перемовини з Балотеллі. Форвард не зумів закріпитися у Брешії – після карантину він жодного разу не потрапив до заявки "ластівок" на матчі Серії А. Супер Маріо відмовився розірвати контракт із ломбардцями, а клуб не допустив 29-річного нападника до тренувань. Окрім Клужа, вихованець міланського Інтера також має варіант із Комо, який виступає у Серії C.

До слова, Клуж завершив сезон 2019/20 у Лізі 1 із чемпіонським титулом. Із командою працює екс-зірка Стяуа та Челсі Дан Петреску.

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