Легендарный Хаджи покинул пост тренера Виторула – он сделал провинциальный клуб грандом Румынии

"2 августа 2020 года я решил уйти с должности тренера Виторула, которую занимал с сентября 2014 года до 1 августа 2020-го и пережил потрясающие моменты, выиграв чемпионат Румынии, Кубок и Суперкубок страны.

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Я продолжу работать в Академии футбола имени Георге Хаджи, где буду отвечать за подготовку молодых игроков вместе с техническим директором. Мне и президенту клуба нужно будет найти нового тренера Виторула в ближайшие дни, чтобы он имел достаточно времени для знакомства со своей командой и игроками до старта сезона", – говорится в заявлении легенды на официальном сайте клуба.

К слову, Виторул был основан Георге Хаджи в 2009 году. С тех пор клуб прошел путь до гранда румынского футбола, став чемпионом в сезоне 2016/17, а также завоевав Кубок Румынии в сезоне 2018/19 и Суперкубок Румынии-2019.

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