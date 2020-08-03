toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Легендарный Хаджи покинул пост тренера Виторула – он сделал провинциальный клуб грандом Румынии

22:00 - Читати українською
Легендарный Хаджи покинул пост тренера Виторула – он сделал провинциальный клуб грандом Румынии
Георге Хаджи / ESPN

Бывший полузащитник мадридского Реала, Барселоны, Галатасарая, сборной Румынии Георге Хаджи ушел с поста главного тренера констанцского Виторула.

"2 августа 2020 года я решил уйти с должности тренера Виторула, которую занимал с сентября 2014 года до 1 августа 2020-го и пережил потрясающие моменты, выиграв чемпионат Румынии, Кубок и Суперкубок страны.

"Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан

Я продолжу работать в Академии футбола имени Георге Хаджи, где буду отвечать за подготовку молодых игроков вместе с техническим директором. Мне и президенту клуба нужно будет найти нового тренера Виторула в ближайшие дни, чтобы он имел достаточно времени для знакомства со своей командой и игроками до старта сезона", – говорится в заявлении легенды на официальном сайте клуба.

К слову, Виторул был основан Георге Хаджи в 2009 году. С тех пор клуб прошел путь до гранда румынского футбола, став чемпионом в сезоне 2016/17, а также завоевав Кубок Румынии в сезоне 2018/19 и Суперкубок Румынии-2019.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова

blog_ava
Динамо начало переговоры с европейским грандом относительно трансфера Миколенко, - Цыганык
20:35
8152
Теги
Виторул Виторул Мир Георге Георге Хаджи Румыния
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
1
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук