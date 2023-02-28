Итальянский форвард продолжает попадать на полосы газет из-за курьезных случаев. Как сообщает Blick Sport, во время 22 тура Суперлиги Швейцарии фанаты Сьона протестовали против Марио Балотелли.

Клуб Балотелли шокировал: тренер в отпуске, а команду возглавляет скандальный президент

Сначала болельщики вывесили баннер со словами: "Потей или убирайся прочь". Гнев толпы усилился после финального свистка, когда их команда проиграла Санкт-Галлену со счётом 0:4. Фанаты подожгли футболку Балотелли и повесили ее на заграждение.

32-летний нападающий не забивал за Сьон с октября 2022 года. В этом сезоне Балотелли провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии и записал в свой актив пять голов.

#Balotelli al centro delle contestazioni dei tifosi del #Sion



Dopo l'umiliante sconfitta interna contro il San Gallo, alcuni tifosi hanno bruciato la maglia dell'attaccante#MarioBalotelli #Tuttosport pic.twitter.com/VJiGGshU1G — Tuttosport (@tuttosport) February 26, 2023

"Мене били, різали, розбивали пляшки об голову...": темний бік Блакитного місяця