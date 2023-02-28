Балотелли навлек гнев фанатов – они сожгли его футболку
Болельщики Сьона недовольны игрой нападающего Марио Балотелли.
Итальянский форвард продолжает попадать на полосы газет из-за курьезных случаев. Как сообщает Blick Sport, во время 22 тура Суперлиги Швейцарии фанаты Сьона протестовали против Марио Балотелли.
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Сначала болельщики вывесили баннер со словами: "Потей или убирайся прочь". Гнев толпы усилился после финального свистка, когда их команда проиграла Санкт-Галлену со счётом 0:4. Фанаты подожгли футболку Балотелли и повесили ее на заграждение.
32-летний нападающий не забивал за Сьон с октября 2022 года. В этом сезоне Балотелли провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии и записал в свой актив пять голов.
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