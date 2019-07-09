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Балотелли может стать одноклубником Ярмоленко

09:19 75 Читати українською
Балотелли может стать одноклубником Ярмоленко
Мармо Балотелли / Reuters

Бывший нападающий Марселя Марио Балотелли может продолжить карьеру в Вест Хэме.

Марио Балотелли предложили Вест Хэму в качестве замены Арнаутовича, сообщает Telegraph.

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Отмечается, что Мануэль Пеллегрини пока не рассматривает итальянца как усиление команды.

Также добавляется, что приоритет Вест Хэма – форвард Сельты Макси Гомес, за которого "молотобойцы" готовы заплатить 44,5 млн фунтов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу. На счету Гомеса 35 матчей, 13 голов и 5 передач в испанской Ла Лиге.

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