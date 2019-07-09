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Балотеллі може стати одноклубником Ярмоленка

09:17 458 Читать на русском
Балотеллі може стати одноклубником Ярмоленка
Маріо Балотеллі / Reuters

Колишній нападник Марселя Маріо Балотеллі може продовжити кар'єру у Вест Хемі.

Маріо Балотеллі запропонували Вест Хему у якості заміни Арнаутовічу, повідомляє Telegraph.

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Зазначається, що Мануель Пеллегріні поки не розглядає італійця як підсилення команди.

Також додається, що пріоритет Вест Хема – форвард Сельти Максі Гомес, за якого "молотобійці" готові заплатити 44,5 млн фунтів і зробити його найбільш високооплачуваним гравцем клубу.

У минулому сезоні Балотеллі провів в чемпіонаті Франції 25 матчів, в яких забив 8 голів і зробив 1 гольову передачу. На рахунку Гомеса 35 матчів, 13 голів і 5 передач в іспанській Ла Лізі.

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