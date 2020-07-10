Балотелли весит 100 килограммов – Брешия продолжает войну с форвардом

Итальянский нападающий Марио Балотелли не может держать себя в форме.

Брешия на официальном сайте обновила данные Балотелли, указав, что итальянец весит 99,8 килограмма. Это означает, что у Марио 8 кг лишнего веса. Он всегда имел проблемы с поддержанием формы, но теперь перешел все границы.

Во время карантина отношения между футболистом и клубом испортились. Стороны подают друг на друга в суд. Брешия отстранила Балотелли от тренировок, а тот уже нашел себе новый клуб за океаном.

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом. За 19 матчей Серии А форвард отметился 5 голами – в последний раз Марио отличался еще в январе.

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